Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.12.19 16:30

СБУ проводит обыски в одесской мэрии, - "Думская"

Служба безопасности Украины проводит обыски в Одесской мэрии.

СБУ проводит обыски в одесской мэрии, - "Думская"

Об этом сообщает издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.

"СБУ снова проводит обыски в подразделениях мэрии - в департаментах финансов и коммунальной собственности", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Детективы НАБУ провели обыски у чиновников мэрии Одессы, - "Думская"

Напомним, 22 ноября ГБР и СБУ уже приходило с обысками в одесскую мэрию. Тогда обыскивали кабинеты Олега Брындака (глава земельной комиссии), Инны Поповской (директор юридического департамента горсовета), а также Светланы Бедреги (заместитель Одесского городского главы – директор департамента финансов горсовета).

СБУ проводит обыски в одесской мэрии, - Думская 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100