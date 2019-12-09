Осужденных по "делу украинских диверсантов" Дудку и Бессарабова этапируют в Ставропольский край, - сын

Об этом 9 декабря Крым.Реалии сообщил сын Дудки Илья Каверников, пишет Цензор.НЕТ.

"По состоянию на вчерашний день (8 декабря. - Ред.) они были еще в Пятигорске. Их этапируют куда-то в Ставропольский край. Предположительно, либо первая, либо 11-я колония. Больше ничего не знаю", – сказал Каверников.

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Крым.Реалии пытаются связаться с адвокатом осужденных Оксаной Железняк, но она не отвечает на телефонные звонки.

Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые якобы изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

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4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.

Адвокат Оксана Железняк 26 ноября сказала, что Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, скорее всего, этапируют в соседнюю Россию.