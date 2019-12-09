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09.12.19 16:38

Минобороны обнародовало списки находящихся в "квартирной очереди": своего жилья ожидают 47 тыс. военнослужащих, из них около 7 тыс. ждут почти 20 лет

На сайте Министерства обороны Украины обнародованы списки общей очереди военнослужащих, находящихся на квартирном учете.

жилье,квартира

Списки общей очереди военнослужащих, находящихся на квартирном учете, приведены по состоянию на 1 июля 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщают в Главном квартирно-эксплуатационном управлении Вооруженных Сил Украины, информация на сайте будет обновляться каждые полгода, пишет mil.in.ua.

"Сейчас в гарнизонах ВС Украины в очереди на жилье более 47 тыс. семей военнослужащих, около семи тысяч из которых ждут новоселья почти 20 лет. С началом антитеррористической операции списки квартирной очереди удалены из свободного доступа во избежание вытока персональных данных военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Сегодня соответствующая информация относительно очередников упорядочена и приведена в соответствие с требованиями Закона Украины "О защите персональных данных", - отметил начальник жилищного отдела Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Лыпко.

В 2019 году на бюджетную программу "Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины" были выделены 826 млн грн. В следующем году предусмотрены 1,2 млрд грн.

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