Минобороны обнародовало списки находящихся в "квартирной очереди": своего жилья ожидают 47 тыс. военнослужащих, из них около 7 тыс. ждут почти 20 лет

Списки общей очереди военнослужащих, находящихся на квартирном учете, приведены по состоянию на 1 июля 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщают в Главном квартирно-эксплуатационном управлении Вооруженных Сил Украины, информация на сайте будет обновляться каждые полгода, пишет mil.in.ua.

"Сейчас в гарнизонах ВС Украины в очереди на жилье более 47 тыс. семей военнослужащих, около семи тысяч из которых ждут новоселья почти 20 лет. С началом антитеррористической операции списки квартирной очереди удалены из свободного доступа во избежание вытока персональных данных военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Сегодня соответствующая информация относительно очередников упорядочена и приведена в соответствие с требованиями Закона Украины "О защите персональных данных", - отметил начальник жилищного отдела Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Лыпко.

В 2019 году на бюджетную программу "Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины" были выделены 826 млн грн. В следующем году предусмотрены 1,2 млрд грн.