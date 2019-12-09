Зеленский начал встречу с Макроном, Путин проводит переговоры с Меркель

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона в рамках Нормандского саммита в Париже", - говорится в сообщении.

Главный вопрос на повестке дня - обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.

После завершения саммита будет подготовлено коммюнике.

В это же время Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель.

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