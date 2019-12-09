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09.12.19 16:44

Байден запретит семье бизнес за пределами США в случае избрания президентом

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что члены его семьи не будут заниматься любым бизнесом за пределами США, если он выиграет президентские выборы 2020 года.

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Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Джо Байден заявил в интервью Axios on HBO.

"Они (семья Джо Байдена - ред.) Не будут иметь что-то общее с иностранными компаниями", - заявил Байден.

Также во время интервью Байден раз встал на защиту своего сына, заверив, что Хантер Байден, работая в украинской компании, не совершал никаких правонарушений.

"Я полностью доверяю своему сыну. Вы знаете, что нет ни одного доказательства, ни маленького, крошечного доказательства, что что-то было сделано неправильно. Вы знаете это, и продолжаете задавать мне эти вопросы ", - сказал Байден.

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15 ноября Белый Дом опубликовал текст первого телефонного разговора Трампа и Зеленского. Беседа состоялась 21 апреля, после победы Зеленского на выборах президента.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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