Полиция открыла производство из-за отравления детей на Черниговщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

Производство открыли по статье 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Сейчас полиция проводит досудебное расследование обстоятельств несчастного случая.

Отмечается, что трое ребят 2005, 2007 и 2010 годов рождения поступили в Новгород-Северскую центральную районную больницу из одного из сел района. У всех троих было отравление неизвестной этиологии.

Через несколько часов младший школьник умер. Несмотря на тяжелое состояние подростков, медики приняли решение о срочном переводе пациентов в областную больницу. Там медперсоналу удалось стабилизировать состояние пострадавших, они очнулись, и их жизни уже ничего не угрожает.

Как рассказали подростки, во время игры на окраине села они съели корень растения, похожего на ядовитый борщевик, и запили его водой из реки. После этого всем стало плохо и дети были госпитализированы в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом, один из мальчиков умер.

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