Двое осужденных сбежали из колонии в Житомирской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным правоохранителей, из исправительной колонии сбежали осужденный за кражу Николай Моисеенко, 1980 года рождения, и Геннадий Мазур, который отбывал наказание за незаконное изготовление и сбыт наркотиков, 1985 г. р.

"Место отбывания наказания самовольно оставил Моисеенко Николай Николаевич 07.08.1980 г.н., уроженец с.Маркуш Бердичевского района, проживающий в с. Великой Фосне Овручского района. Также среди разыскиваемых - Мазуренко Геннадий Павлович, 20.03.1985 г.н., уроженец с. Заболоти Радомышльского района", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение осужденных.

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