"Я был частью внешнеполитической команды Украины и говорил об угрозах, которые вижу", - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию "ГОРДОН"

Отвечая на вопрос журналиста о схожести позиции Климкина с позицией команды экс-президента Петра Порошенко, которая начала акцию "Нет капитуляции!" против выполнения "формулы Штайнмайера", экс-министр заявил, что не стоит проводить такие параллели.



"Я никогда не был частью политической команды Порошенко, я был частью внешнеполитической команды Украины. Я никогда не кричал про какую-то "капитуляцию", а говорил об угрозах, которые вижу – на основе анализа и опыта", – отметил Климкин.



Он высказал мнение, что внутри страны нужна реальная дискуссия, потому что общество должно понимать цену действий власти.



"Поэтому настаиваю на общенациональной дискуссии, для воплощения которой буду создавать соответствующую платформу. У нас как таковой даже дискуссии относительно Донбасса нет. И то, что она вообще началась, пусть и с "формулы Штайнмайера", очень хорошо", – добавил экс-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вся внешняя политика Украины полностью замкнута на Зеленского и Ермака, - Климкин