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09.12.19 18:55

Зеленский, Меркель, Макрон и Путин сели за стол переговоров - протокольная часть встречи завершена - теперь идет общение без прессы. ФОТО

Лидеры "нормандской четверки" сели за один стол - как предусмотрено протокольной частью переговоров в четырехстороннем формате

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ. 

Президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон впервые сели за один стол.

Также на встречу пришли представители делегаций.

По завершению переговоров ожидается совместная пресс-конференция руководителей Украины, России, Франции и Германии - она ​​запланирована ориентировочно на 22:00 по Киеву после рабочего ужина. Прессу попросили выйти из зала.

Встреча участников переговоров 

Зеленский, Меркель, Макрон и Путин сели за стол переговоров - протокольная часть встречи завершена - теперь идет общение без прессы 01

Зеленский, Меркель, Макрон и Путин сели за стол переговоров - протокольная часть встречи завершена - теперь идет общение без прессы 02

Начало переговоров

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