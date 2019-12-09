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09.12.19 19:06

Путин и Зеленский пообщаются до совместной пресс-конференции "нормандской четверки", - Песков

Встреча президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского состоится до пресс-конференции лидеров "нормандского формата".

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Информацию подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, это так (...) до пресс-конференции", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский, Меркель, Макрон и Путин сели за стол переговоров - протокольная часть встречи завершена - теперь идет общение без прессы. ФОТО

Ранее программа парижского саммита предусматривала, что президенты РФ и Украины проведут встречу уже после совместной пресс-конференции "нормандской четверки".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что она "не имеет особых ограничений" по времени.

Предстоящий разговор Путина и Зеленского - первый личный контакт президентов России и Украины, которые до этого общались только по телефону.

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