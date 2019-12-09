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09.12.19 19:26

Автомобили от волонтеров зарегистрируют и введут в штаты подразделений, - Генштаб

Транспорт должны взять на учет до конца года. Это позволит организовать его законную эксплуатацию и ремонт. Такой порядок будет действовать до окончания особого периода.

автомобиль

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Еще в июне 2019 года Генеральным штабом ВС Украины предоставлено военным частям распоряжение, которым определено до конца текущего года взять на учет имеющиеся транспортные средства", - сказано в сообщении.

В Генштабе подчеркивают, что надлежащий учет техники позволяет организовать ее законную эксплуатацию, заправку и ремонт.

"Все имеющиеся на сегодня в военных частях и подразделениях Вооруженных Сил Украины автомобили, предоставленные волонтерами и благотворителями, должны быть инвентаризованы и введены в штаты подразделений, учтены Центральным автомобильным управлением ВС Украины, оформленч на них паспорта. Это позволит осуществить дальнейшую их регистрацию Военной инспекцией безопасности дорожного движения Военной службой правопорядка в ВС Украины (временно, до завершения особого периода) и надлежащую эксплуатацию в соответствии с руководящими документами", - добавили в Генштабе.

Читайте на Цензор.НЕТ: В оперативном командовании "Восток" запретили использовать полученные от волонтеров автомобили, - приказ штаба ООС. ДОКУМЕНТ

В сообщении отмечается, что ВСУ благодарны волонтерам за помощь и поддержку.

Также в Генштабе подчеркивают, что учет и введение в эксплуатацию автомобилей пройдут быстрее и легче, если машины будут предоставлены в качестве гуманитарной (благотворительной) помощи в порядке, определенном Министерством социальной политики.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что в оперативном командовании "Восток" приказом штаба ООС запретили использовать полученные от волонтеров автомобили.

Автомобили от волонтеров зарегистрируют и введут в штаты подразделений, - Генштаб 01
Автомобили от волонтеров зарегистрируют и введут в штаты подразделений, - Генштаб 02

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