Экс-директора лагеря "Виктория" Саркисяна выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест из-за состояния здоровья

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ообщает "Думская".

Он содержался в СИЗО с сентября 2017 года. Суд отпустил Саркисяна под круглосуточный домашний арест из-за плохого состояния здоровья.

Адвокаты отметили, что все следственные действия по делу уже проведены, а потому их подзащитный не может помешать сбору доказательств.

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Саркисяна обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Подозрение было объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

15 ноября суд дал возможность выйти под залог директору лагеря "Виктория", но уже 30 ноября апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания его под стражей без права внесения залога.

2 февраля 2018 года следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) одному из инспекторов Киевского районного отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в рамках расследования дела о пожаре в одесском лагере "Виктория", во время которого погибли трое детей.

12 марта 2018 года началось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего директора детского лагеря "Виктория".

24 апреля Киевский районный суд Одессы вынес приговор Наталье Янчик (Цокур), воспитательнице детского лагеря "Виктория", ответственной за пожарную безопасность.

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