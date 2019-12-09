До конца года власти проверят качество интернета во всех социальных объектах, - Гончарук

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас уже есть официальная статистика по подключению к интернету украинских школ. На очереди - детсады, библиотеки, больницы, ЦНАП, музеи и другие объекты. Это позволит эффективно использовать бюджетные средства на подключение к широкополосному доступу важных социальных объектов", - сообщил Гончарук.

Эту информацию собирает Министерство цифровой трансформации. Граждане могут оставить отзыв о качестве подключения хоть в школах, хоть у себя дома, на сайте https://broadband.gov.ua/. Скорость соединения определяется автоматически, достаточно лишь зайти на сайт и пройти экспресс-тест со своего компьютера или смартфона.

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"Современный и скоростной интернет в больницах, учебных заведениях или заведениях, оказывающих услуги, позволит украинцам получать более качественные услуги, а гражданам - не терять связь с государством и друг с другом", - добавил Гончарук.