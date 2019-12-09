Активистов Нацкорпуса и ветеранов АТО задерживала парижская полиция за акцию протеста перед Елисейским дворцом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 декабря сообщается на Youtube-канале "Нацкорпуса".

Отмечается, что активисты прибыли в Париж, чтобы призвать президента Украины "не идти на уступки перед РФ" и не "сдавать национальные интересы во время переговоров". В частности, активисты требовали "не допустить амнистии террористов, выборов в ОРДЛО к получению контроля над границей, капитулянтских разведенных войск" и другие.

Акцию устроили у Елисейского дворца.

В руках протестующие держали плакат с надписью "Не капитулируй Путину - ты не лох", а также - флаги РФ и "ЛДНР", которые впоследствии порвали.

После этого их задержала полиция. Впоследствии активистов отпустили.