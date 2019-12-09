Активистов Нацкорпуса и ветеранов российско-украинской войны задержали в Париже за разорванные флаги РФ и ЛДНР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 декабря сообщается на Youtube-канале политической партии "Нацкорпус".

Активисты прибыли специально в Париж, чтобы призвать президента Украины не идти на уступки перед РФ и не сдавать национальные интересы во время переговоров, которые пройдут во Франции. Акцию устроили у Елисейского дворца. В руках протестующие держали плакат с надписью "Не капитулируй Путину - ты не лох", а также - флаги РФ и ЛДНР, которые впоследствии порвали. После этого активистов задержала полиция.

Сами протестующие объяснили, что имели одну цель - призвать Владимира Зеленского отстоять интересы Украины во время переговоров с РФ и не допустить подписания каких-либо соглашений на сомнительных для нашей страны условиях.

"Мы сегодня собрались здесь, потому что чувствуем угрозу и опасность в контексте нормандских переговоров. Сегодня будут не равные и справедливые переговоры, а нонсенс, когда вместо страны-агрессора России идти на уступки будут заставлять Украину. Ветераны не понаслышке знают о ситуации в Донбассе, где уже погибли тысячи украинцев, каждый из которых отдал все ради целостности и будущего Украины. Если сегодня господина Зеленского будут принуждать к подписанию невыгодных для Украины условий, пусть вспомнит, что он сказал ветеранам в Золотом о том, что он не лох и не будет предавать интересы Украины", - пояснил во время встречи с прессой председатель Восточного терена "Национального Корпуса" и бывший командир добровольческого полка "Азов" Максим Жорин.

Среди главных требований ветеранов и представителей "Национального Корпуса" к Зеленскому - это не подписывать амнистию для бойцов ЛДНР, не проводить выборы в ОРДЛО до восстановления контроля над границей и отказаться от капитулянтского разведения войск. Активисты подчеркнули: если Владимир Зеленский согласится на эти условия в обмен, например, на дешевый российский газ, он просто изменит Украине и всему, за что боролась нация в последние годы.

Заметим, что после непродолжительной беседы с представителями парижской полиции ветеранов и активистов "Нацкорпусу" в конце концов отпустили.