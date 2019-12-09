Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета, - ветеран Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство на Ивано-Франковщине

Об этом Владислав Грищенко заявил на заседании суда по продлению сроков расследования по делу о покушении на убийство на Ивано-Франковщине до 16 февраля 2020 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

"Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел. Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором был Жуков, Шаповал (разведчик Максим Шаповал. – Ред.), журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит (из-под ареста. – Ред.)", - сказал Грищенко.

По словам ветерана, с таким же предложением к нему позднее приходили, кроме следователя, и другие силовики "в звании полковник и майор".

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Грищенко просит приобщить к материалам дела видео из кабинета, в котором он разговаривал со следователем. Его адвокат сказал, что собирается подавать заявление в ГБР.

Инну и Владислава Грищенко подозревают в подготовке к убийству, которое так и не произошло. Суд взял их под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове (Ивано-Франковская область).

Инна Грищенко после ареста ее мужа заявляла, что на него "вешают" не только покушение на убийство в Косове, но и убийство Павла Шеремета.

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