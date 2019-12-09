Зеленский и Путин остались общаться один на один - после этого четырехсторонний формат переговоров продолжится,- Офис президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

Двусторонние переговоры между Зеленским и Путиным начались сразу после встречи четырех лидеров "нормандского формата".

Ожидается, что разговор Зеленского и Путина продлится около 30 минут.

После этого они присоединятся к общему ужину лидеров "нормандской четверки". Их совместный выход к прессе запланирован на 22:00 по Киеву.

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В свою очередь, в сообщении в Фейсбуке Офиса президента отмечается: ""Сейчас началась встреча двух глав государств. После этого возобновятся переговоры в четырехстороннем формате".