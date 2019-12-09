Вызывает беспокойство совпадение риторики Франции и России, однако большинство стран НАТО не разделяют эту позицию, - Чапутович

Об этом в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna отметил глава МИД Польши Яцек Чапутович, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Слишком большая открытость в отношениях с Россией, по нашему убеждению, является преждевременной. Для этого нет оснований, поскольку Россия продолжает осуществлять агрессивную политику. Наше беспокойство вызывает совпадение постулатов Франции с российской политикой", - подчеркнул Чапутович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Польши предложил помощь в подготовке Украины к евроинтеграции, - Чапутович

Однако, как отметил польский министр, большинство стран НАТО все же разделяет польскую точку зрения.

"Франция не получила поддержки о своем отношении к НАТО, а также открытости в отношении России. Понятно, что она получила похвалу от России, но это не дает оснований для положительных оценок, а лишь свидетельствует о том, что предложения Франции - в интересах России, необязательно в интересах стран Запада", - отметил Чапутович.

Он добавил, что дистанцию ​​в этом вопросе сохраняет также и Германия.

Глава МИД Польши отметил, что Варшава не соглашается на действия России в отношении Украины. Он сообщил, что в минувший четверг в Братиславе он участвовал во встрече с бывшими пленниками Кремля Романом Сущенко и Олегом Сенцов. Министр отметил, что они были освобождены в результате обмена, но в России еще содержатся 150 украинских политзаключенных.

Также читайте: Встреча в "нормандском формате" должна способствовать прогрессу в выполнении минских соглашений, - посольство Франции

Обращая внимание на украинско-польские отношения Чапутович отметил, что Варшава делится с Киевом своим опытом в сфере административных реформ. Кроме того, значительный потенциал министр видит в экономическом сотрудничестве, которое Польша хочет развивать.