Трамп не оставит попыток втянуть Украину в американские выборы, - юридический советник демократов Голдман

Об этом заявил во время слушаний по импичменту главы Белого дома юридический советник демократов в Палате представителей Дэниэл Голдман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Несмотря на разоблачение схемы, которая привела к прекращению президентом помощи (военной помощи Украине. - Ред.), он не остановился. Он (Дональд Трамп. - Ред.) и его агенты продолжают стремиться к вмешательству Украины в наши выборы, что вызывает неизбежную угрозу нашему избирательному процессу и нашей национальной безопасности", - заявил Голдман во время слушаний в Юридическом комитете Палаты представителей.

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Он напомнил, что расследование по импичменту установило факты создания президентом Трампом схемы давления на Украину с целью начала расследование в пользу его кампании по перевыборам, а "не в пользу национальных интересов США". Голдман обратил внимание законодателей, для этого президент Трамп "использовал официальный кабинет и официальные инструменты США", в том числе дипломатию, а также утвержденную Конгрессом иностранную помощь.

Кроме того, отметил юрист, было установлено, что все в близком окружении президента были в курсе его намерений - от главы администрации до государственного секретаря и вице-президента США.

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