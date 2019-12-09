45,06% украинцев, которые хотели поехать в США, не дали визу

Эти данные содержатся в отчете, опубликованном Госдепом США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Больший процент отказа среди соседей украинцев только у молдаван. Там визы не получили 58,03% тех, кто за ними обращался.

Среди граждан Беларуси в визе отказали 21,93%, России – 15,19%, Венгрии – 8,85%, Польши – 2,76%, Румынии – 9,11%, Словакии – 11,99%.

Речь идет о визах B1/B2. Они выдаются иностранным гражданам, которые отправляются в США на временное пребывание по делам бизнеса (B1), отдыха или лечения (B2). Выдача такой визы не гарантирует попадания в страну. Может или не может обладатель визы въехать в США – решает инспектор миграционной службы в пункте пересечения границы.

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