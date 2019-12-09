Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.12.19 22:00

Кабмин разработает национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в НУШ, - указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №894/2019 "О безотлагательных мерах по улучшению здоровья детей".

школа,школьники

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства 7 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Согласно указу, "в целях обеспечения соблюдения конституционных гарантий по охране детства, реализации права детей на безопасную для жизни и здоровья среду, сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения" Кабмину поручено обеспечить в двухмесячный срок разработку с привлечением экспертов и внести на рассмотрение президенту Украины проект национальной стратегии развития безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе, направленной, в частности, на:

Читайте на "Цензор.НЕТ": В школах Днепра совершенствуют систему питания: открываются современные линии раздачи с большим выбором блюд

Также Зеленский поручил принять в установленном порядке действенные меры по:

Указ вступил в силу со дня опубликования.

Также читайте: История с малокомплектными школами непопулярная, но там воруют у детей будущее, - Гончарук

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100