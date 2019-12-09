Кабмин разработает национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в НУШ, - указ президента

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства 7 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Согласно указу, "в целях обеспечения соблюдения конституционных гарантий по охране детства, реализации права детей на безопасную для жизни и здоровья среду, сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения" Кабмину поручено обеспечить в двухмесячный срок разработку с привлечением экспертов и внести на рассмотрение президенту Украины проект национальной стратегии развития безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе, направленной, в частности, на:

совершенствование подходов по формированию у детей и подростков ключевых компетентностей для жизни, ориентированных на современные знания и практики по вопросам безопасности жизнедеятельности;

формирование положительного отношения подрастающего поколения к физической культуре и спорту как составляющей сохранения и укрепления их здоровья, внедрение современной методологии организации уроков физического воспитания, повышение двигательной активности учащихся и воспитанников во время процесса образования;

создание в учебных заведениях безопасной среды, организации здорового, рационального и безопасного питания учащихся и воспитанников, распространение знаний и навыков здорового питания;

проведение эффективных информационных кампаний, направленных на противодействие распространению среди детей и подростков привычек, опасных для физического или психического здоровья ребенка;

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Также Зеленский поручил принять в установленном порядке действенные меры по:

усилению контроля за организацией питания в учреждениях образования, в частности обеспечением учащихся и воспитанников достаточным количеством качественных пищевых продуктов и чистой питьевой воды, соблюдением требований санитарно-гигиенических правил и норм;

недопущению реализации в помещениях и на территории учебных заведений опасных пищевых продуктов;

определению перечня пищевых продуктов, не рекомендованных для реализации в учебных заведениях.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

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