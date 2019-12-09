Встреча Зеленского с Путиным завершилась. Четырехсторонние переговоры продолжились в форме рабочего ужина, - Офис президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в своем микроблоге Twitter в понедельник вечером.

"Двусторонняя встреча президента Украины Владимиром Зеленским и президента России Владимира Путина в "нормандском формате" в Париже завершилась", - написала Мендель

По информации российских СМИ, переговоры Путина и Зеленского продолжались более часа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Путин остались общаться один на один - после этого четырехсторонний формат переговоров продолжится,- Офис президента

В Офисе президента отметили: "Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина закончилась. Сейчас переговоры снова вернулись к формату "четверки" в рамках рабочего ужина".

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России переговоры продолжатся в четырехстороннем формате в форме рабочего ужина.

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