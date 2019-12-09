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09.12.19 22:26

Путин о встрече с Зеленским: "Хорошо, по-деловому". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами своей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, как прошла его встреча с Зеленским, и доволен ли он ей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Хорошо, по-деловому", - сказал Путин.

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почему переговоры Зеленского с Путиным 9 декабря не приведут к миру на Донбассе?

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