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09.12.19 22:58

Совместная пресс-конференция после саммита "нормандской четверки". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

После окончания переговоров саммита "нормандской четверки" лидеры стран участниц должна начаться совместная пресс-конференция.

Как передает Цензор.НЕТ, трансляцию ведет "Радио Свобода". 

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