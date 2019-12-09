Цензор.НЕТ
Меню
|
Новости
Полная версия
UK
RU
EN
09.12.19 22:58
Совместная пресс-конференция после саммита "нормандской четверки". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
После окончания переговоров саммита "нормандской четверки" лидеры стран участниц должна начаться совместная пресс-конференция.
Как передает
Цензор.НЕТ
, трансляцию ведет
"Радио Свобода".
Смотреть комментарии →
← Назад в рубрику
Материалы по теме
09.12.2019 19:06
Путин и Зеленский пообщаются до совместной пресс-конференции "нормандской четверки", - Песков
(5241)
09.12.2019 18:01
Пресс-конференция по итогам встречи "нормандской четверки" перенесена на более позднее время
(5507)
27.08.2019 00:00
Макрон анонсировал проведение саммита "нормандской четверки" в сентябре
(2919)
25.09.2019 19:57
Переговоры о дате саммита "нормандской четверки" продолжаются постоянно, - Яременко
(297)
27.11.2019 00:51
Украина выполнила все условия для саммита "нормандской четверки", - СНБО
(2236)
Новости
События
Резонансы
Фото
Видео
Фотошопы
Блоги
Форум
Бизнес
Курс валют
Биржа
© 2004—2019,
"Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта