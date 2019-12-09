Бахмутского волонтера Мирошниченко убили не из-за украинского языка, - суд

Заявление Артемовского горрайонного суда опубликовано на портале "Судебная власть Украины", информирует Цензор.НЕТ.

"В публикациях и личных комментариях в социальных сетях распространяется информация о том, что это преступление было совершено на почве ненависти к украинскому языку и Украине. Распространенная информация основывается на ложных данных и является недостоверной. В ходе закрытого судебного заседания, которое проводилось судом 02 грудня, таких фактов не установлено и не обнаружено", - сказано в сообщении.

На активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября напали двое пьяных несовершеннолетних.

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6 декабря Мирошниченко скончался от нанесенных побоев.

Местный активист Павел Островский заявляет, что причиной нападения на Мирошниченко стала его проукраинская позиция и то, что он говорил на украинском языке.

В суде один из подозреваемых в нападении и его адвокат попросили, по словам одного из местных активистов, переводчика с украинского языка на русский.

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