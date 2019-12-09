"Четыре", - Аваков по пятибалльной системе оценил переговоры, которые состоялись в Париже в рамках "нормандского саммита". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео ответа министра опубликовала в Фейсбуке журналист Даша Тарасова.
Аваков подчеркнул: "Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский - молодец, очень жестко и правильно держит позицию, зрады нет. Сейчас еще идет разговор, пока все идет очень правильно с государственной позиции".
9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".
Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.
После завершения встречи президентов Украины и России работа продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.
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