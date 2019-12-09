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09.12.19 23:07

"Четыре", - Аваков по пятибалльной системе оценил переговоры, которые состоялись в Париже в рамках "нормандского саммита". ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков оценил на "четыре" в рамках пятибалльной системы проведенные в рамках "нормандской четверки" переговоры в Париже 9 декабря.

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Как передает Цензор.НЕТ, видео ответа министра опубликовала в Фейсбуке журналист Даша Тарасова. 

Аваков подчеркнул: "Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский - молодец, очень жестко и правильно держит позицию, зрады нет. Сейчас еще идет разговор, пока все идет очень правильно с государственной позиции".

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России работа продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почему переговоры Зеленского с Путиным 9 декабря не приведут к миру на Донбассе?

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