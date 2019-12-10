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10.12.19 00:02

О выборах и выводе войск РФ не договорились, - СМИ

Зеленский и Путин не смогли договориться о выводе с оккупированной части Донбасса российских войск и проведении там местных выборов.

путин,зеленский

Об этом сообщает со ссылкой на источник в украинской делегации "Громадське", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, Зеленский предлагал провести выборы через 1,5 суток после вывода иностранных войск с Донбасса, но Путин на это не согласился.

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

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После завершения встречи президентов Украины и России переговоры продолжились в четырехстороннем формате за ужином.

Тем временем журналисты ожидают начала совместной пресс-конференции участников встречи.

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