Закон об особом статусе протолкнуть не удалось, - журналистка Бацман из Парижа

Об этом написала в Фейсбуке находящаяся в Париже главред издания "Гордон" Алеся Бацман, информирует Цензор.НЕТ.

"Итак:

1) Для Путина самым важным было протолкнуть закон об особом статусе в украинскую Конституцию. Зеленский отказался категорически.

2) По границе не договорились

3) Выборов в 2020 году на Донбассе пока не будет

4) Сурков вел себя крайне агрессивно и эмоционально. Бросался на Ермака

5) Путин общался с Зеленским подчеркнуто уважительно: на вы и Владимир Александрович

6) Диалог договорились продолжить", - написала она.

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

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После завершения встречи президентов Украины и России переговоры продолжились в четырехстороннем формате за ужином.

Тем временем журналисты ожидают начала совместной пресс-конференции участников встречи.