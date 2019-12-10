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10.12.19 00:33

Переговоры прошли очень успешно - Мендель

Переговоры в "нормандском формате" прошли успешно, украинская позиция была представлена очень сильно.

юлия,мендель

Об этом заявила журналистам пресс-секретар Президента Украины Юлия Мендель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Переговоры прошли очень успешно, и те позиции, которые высказывал президент Украины, они на самом деле получили место", - отметила Мендель.

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

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После завершения встречи президентов Украины и России переговоры продолжились в четырехстороннем формате за ужином.

Тем временем началась совместная пресс-конференция участников встречи.

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