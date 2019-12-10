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10.12.19 00:46

Следующий саммит в "нормандском формате" состоится через 4 месяца

Лидеры Украины, России, Франции и Германии вновь встретятся на саммите в "нормандском формате" через 4 месяца.

Следующий саммит в "нормандском формате" состоится через 4 месяца

Об этом на пресс-конференции по завершении переговоров заявил президент Франции Эммануэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, помощники президентов и главы МИД стран "нормандской четверки" займутся подготовкой нового саммита, который состоится через 4 месяца.

"Мы договорились, что через четыре месяца мы встретимся снова в лице министров иностранных дел и советников. Они будут говорить о том, как они могут улучшить условия безопасности, политические условия, гуманитарные условия", - сказал Макрон.

Канцлер Германии Ангела Меркель уточнила, что встреча, запланированная через 4 месяца, будет посвящена проведению местных выборов на Донбассе.

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