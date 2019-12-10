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10.12.19 00:55

"Нормандский формат" будет продолжать свою работу на основе "минских соглашений", - Макрон

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил о том, что "минские соглашения" являются основой прекращения войны на Донбассе.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил на пресс-конференции после саммита "нормандской четверки".

Он отметил, что "лидеры стран "нормандского формата подтвердили, что будут базировать свою работу на минских соглашениях". 

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почему переговоры Зеленского с Путиным 9 декабря не приведут к миру на Донбассе?

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