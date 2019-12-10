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10.12.19 01:10

Путин: рассчитываем, что разведение сил на Донбассе будет поэтапно продолжено

Россия рассчитывает на поэтапное разведение сил на всей линии соприкосновения на востоке Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: рассчитываем, что разведение сил на Донбассе будет поэтапно продолжено

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате" в Париже в понедельник.

"Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут проведены работы по разминированию и дефортификации", - заявил Путин 

По его словам, "участники переговоров приветствовали разведение сил и средств на трёх пилотных участках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главное достижение саммита - это договоренность обмена всех на всех , - Зеленский

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.

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