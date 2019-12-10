Путин: рассчитываем, что разведение сил на Донбассе будет поэтапно продолжено

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате" в Париже в понедельник.

"Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут проведены работы по разминированию и дефортификации", - заявил Путин

По его словам, "участники переговоров приветствовали разведение сил и средств на трёх пилотных участках".

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9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.