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10.12.19 01:37

Настаивал на необходимости восстановить контроль над границей, - Зеленский о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей.

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Об этом он сказал на совместной конференции по итогам переговоров в "нормандском формате", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей", - заявил он.

При этом президент выразил уверенность, что лидера стран "нормандского формата" вернутся к решению этого вопроса на следующей встрече в "нормандском формате" через 4 месяца.

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