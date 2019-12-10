Настаивал на необходимости восстановить контроль над границей, - Зеленский о встрече с Путиным

Об этом он сказал на совместной конференции по итогам переговоров в "нормандском формате", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей", - заявил он.
При этом президент выразил уверенность, что лидера стран "нормандского формата" вернутся к решению этого вопроса на следующей встрече в "нормандском формате" через 4 месяца.
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