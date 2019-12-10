Настаивал на необходимости восстановить контроль над границей, - Зеленский о встрече с Путиным

Об этом он сказал на совместной конференции по итогам переговоров в "нормандском формате", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей", - заявил он.

При этом президент выразил уверенность, что лидера стран "нормандского формата" вернутся к решению этого вопроса на следующей встрече в "нормандском формате" через 4 месяца.

Читайте на Цензор.НЕТ: Декларация, принятая на саммите "нормандской четверки": полный текст