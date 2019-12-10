Мне этого мало. Хотелось бы решить больше проблем, - Зеленский об итогах "нормандского саммита"

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции лидеров Украины, Германии, Франции и России по итогам переговоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Многие вопросы поднимались. Мне мои коллеги сказали, что это очень хороший, очень хороший результат для первой встречи. Для меня, честно скажу, этого мало. Больше хотелось решить проблем", - сказал он.

"Все эти сложные вопросы мы обсудили, они все были на повестке дня. Это главное, потому что если мы говорим, то нет замороженного конфликта", - добавил Зеленский.

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