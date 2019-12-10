У нас абсолютно разный взгляд на передачу границы, - Зеленский о переговорах с Путиным

Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже по итогам "нормандской встречи", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас с президентом РФ, говорю откровенно, разный, наверное, абсолютно, взгляд на передачу границы и когда это возможно. Действительно, я могу открыто об этом говорить. Президент РФ говорит, что в Минске, что наш бывший президент Петр Алексеевич подписал, передача границы после выборов. Я, конечно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача контроля была до выборов. Мне кажется, я достаточно аргументированно говорю, но пока у нас разные взгляды", - сказал он.

В свою очередь, Путин подтвердил, что позиции по этому вопросу у него и Зеленского не совпадают.

Читайте на Цензор.НЕТ: Декларация, принятая на саммите "нормандской четверки": полный текст

"Нас очень просто понять: мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. Возьмите и прочитайте, что там написано. Там написано: Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы на следующий день после выборов. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Зачем раскрывать Минские соглашения и их переписывать?", - сказал он.

Президент РФ считает, что каждый пункт этих соглашений связан друг с другом, поэтому если "раскрыть один пункт - начнется переписывание других".

Также на Цензор.НЕТ: Следующий саммит в "нормандском формате" состоится через 4 месяца