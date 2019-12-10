"Красные линии" не пересек: активисты уходят с Банковой

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Участники акции посмотрели пресс-конференцию лидеров Украины, Германии, Франции и России по итогам переговоров в "нормандском формате".

Они сворачивают палаточный городом, потому что в целом удовлетворены тем, как Зеленский провел переговоры.

Активисты отметили, что президент не пересек "красных линий".

Теперь, говорят участники акции, придут к стенам Верховной Рады в день голосования за закон об особом статусе Донбасса.

Акция "Варта на Банковой" началась у здания Офиса президента накануне, 9 декабря.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Совместная пресс-конференция после саммита "нормандской четверки". ВИДЕО