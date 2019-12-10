Полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины должно начаться до конца 2019, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Прежде всего - это неотложные меры по стабилизации ситуации безопасности на востоке Украины. Это полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины, которое должно начаться до конца 2019", - сообщил Глава государства во время встречи со СМИ по результатам Нормандского саммита в Париже.

Также Президент отметил, что стороны договорились о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с возможностью осуществления круглосуточного наблюдения.

Зеленский подчеркнул, что страны - участницы Нормандского формата поддерживают разработку и реализацию обновленного плана по разминированию территорий.

Кроме того, на встрече была достигнута договоренность об обсуждении в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске новых участков разведения сил и средств на Донбассе, имеющих важное гуманитарное значение для всех украинцев.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал политическое мужество и решительность Зеленского, которые он проявил как президент Украины.

"Это помогло восстановить доверие на взаимных началах. Мы также смогли на самом высоком уровне подчеркнуть, что пытаемся достичь справедливого и устойчивого мира, положить конец конфликту, который не является замороженным и в результате которого уже погибло 13 000 человек", - сказал Макрон.

Он отметил важность достижения стабильности на Европейском континенте и построения новой архитектуры доверия и безопасности через урегулирование конфликта на востоке Украины в рамках Минских договоренностей.

"Эти договоренности являются базой в решении конфликта. Мы уже начали разведение (сил. - Ред.) В трех пилотных зонах, которые были согласованы в 2016 году. Мы также провели обмен пленными", - напомнил президент Франции.