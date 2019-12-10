Трое украинских воинов погибли на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. За сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован также вражеский огонь из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

- дважды неподалеку от Водяного - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- возле Березового - из автоматических гранатометов;

- вблизи Красногоровки - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:

- вблизи Луганского - из ручных противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Новолуганского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- вблизи Хутора Вильный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущего года российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.





