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10.12.19 08:00

"Ну, просто невозможно работать. Они там кричат, гудят", - Зеленский уже жалеет, что открыл Банковую

Владимир Зеленский убежден, что Украина является демократическим государством, где возможны акции протеста, но уже жалеет, что разрешил свободный проход по улице Банковой.

"Ну, просто невозможно работать. Они там кричат, гудят", - Зеленский уже жалеет, что открыл Банковую

Об этом глава государства рассказал во время общения с украинскими СМИ в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Относительно акций. У нас страна демократическая. Ну, акции - и акции. Вы же знаете, там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли (Банковую. - Ред.), ну, просто невозможно работать, они там кричат, гудят", - отметил Президент.

Одновременно он заметил, что когда на встрече "нормандской четверки" опровергал упреки по поводу "радикализма" в Украине, российская сторона использовала данные о митингах в свою пользу.

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"Ну, хочется, пусть собираются, но мне кажется, такие акции - только козырь и аргумент (и точно не для нас), которым сегодня пользовался президент РФ", - добавил Зеленский.

Напомним, акция "Варта на Банковой" началась у здания Офиса президента накануне, 9 декабря.

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