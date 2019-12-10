Принятая ГА ООН резолюция по Крыму "поможет держать уровень политического давления на Россию", - Ельченко

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Таким образом Ельченко прокомментировал принятие Генассамблеей резолюции о милитаризацию Крыма и частей Черного и Азовского морей

"Резолюция содержит компонент, который вызывал наибольшее беспокойство российской делегации. Это призыв ко всем странам – членам ООН не посещать территорию Крыма без согласования с украинской стороной. Их это очень задевает", - отметил дипломат.

По его словам, в нынешней резолюции значительно усилена часть, касающаяся ядерного оружия.

"У нас есть подтверждение того, что на Крымском полуострове российские военные тщательно готовят те объекты инфраструктуры, которые были заморожены в советские времена, а также после присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия и подписания пресловутого Будапештского меморандума", - сообщил Ельченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма: 63 страны - за, 19 - против. ИНФОГРАФИКА

Несколько новых пунктов документа, объяснил постпред Украины, касаются захвата Россией трех украинских кораблей в ноябре прошлого года.

"Главное, что мы сохраняем эту тематику на повестке дня", - добавил Ельченко.

Он подчеркнул, что милитаризация Крыма, частей Черного и Азовского морей затрагивает ряд стран, прежде всего, Румынию, Турцию, Болгарию: "Они действительно почувствовали опасность. Ведь речь идет как о подготовке к размещению ядерного оружия в Крыму, так и о распространении обычных вооружений, растущих там, как грибы. Это прежде всего ракетные системы, которые нацелены на Софию, Бухарест, Стамбул".

Резолюция Генассамблеи, по мнению Ельченко, является очень важным международным документом, который будет "предметом ссылки для любого суда и любого юриста".

Украина будет использовать ее как доказательную базу в судебных процессах против России. Кроме того, принятие резолюции "помогает держать уровень политического давления на Россию" и даст возможность вернуться к инициированному Киевом вопросу об осуществлении совместного мониторинга безопасности ЕС и Украины в бассейне Черного и Азовского морей.

Как сообщалось, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", в которой содержится пункт о захваченных РФ ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории.

За принятие резолюции проголосовали 63 страны, против - 19, воздержались - 66.