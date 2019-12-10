Из плена наемников РФ на Донбассе могут освободить 72 украинских заложника, - Зеленский

Об этом глава государства сообщил журналистам во время пресс-подхода в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Обмен. Честно говоря, "всех на всех" - это абстрактный вопрос. Мы договорились для начала (обменять. - Ред.) всех согласованных на всех согласованных. Сейчас покажут нам списки, сейчас речь идет о Донбассе", - сказал он.

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Зеленский также отметил, что вопрос обмена имеет три стороны: первая - те, кто в Украине, и те, кто в оккупированном Донбассе; вторая - удерживаемые в России и третья - удерживаемые в Крыму.

"Я хотел сразу все совместить, но это сложно. Однако мы проговорили, что мы будем об этом говорить и будем решать, каким образом это делать. Давайте сделаем первый шаг. Это большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой. Я этого очень хочу", - подчеркнул президент. Зеленский акцетировав, что ему сложно говорить о датах (обмена), но ему "очень хочется это сделать до конца года".