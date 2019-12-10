Путин: газ для Украины может быть на 25% дешевле, если договоримся

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Путин заявил на совместной с другими лидерами "нормандской четверки" пресс-конференции в Париже.

На один из вопросов президент РФ начал отвечать цитатой из детского стишка: "А у нас в квартире газ, а у вас?". После чего продолжил: "И у вас есть. И будет. Но может быть намного дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе", - сказал Путин.

Далее он пообещал, что газ "может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего, промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены".

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться

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