Помощники президентов и главы МИД стран "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца, - Макрон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Макрон на брифинге по результатам встречи глав государств "нормандской четверки" в Париже в понедельник.

"Мы договорились, что через четыре месяца мы встретимся снова в лице министров иностранных дел и советников. Они будут говорить о том, как они могут улучшить условия безопасности, политические условия, гуманитарные условия", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не знаю, кто кого, пока что - ничья, - Зеленский о результатах "нормандского саммита"

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

разведение войск в трех районах до марта 2020 года;

обмен пленных до конца 2019 год;

полное прекращение огня до конца 2019 год;

продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;

расширение мандата СММ ОБСЕ;

следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.

О чем не договорились: