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10.12.19 09:14

Помощники президентов и главы МИД стран "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что помощники президентов и министры иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) подготовят новый саммит через четыре месяца.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Макрон на брифинге по результатам встречи глав государств "нормандской четверки" в Париже в понедельник.

"Мы договорились, что через четыре месяца мы встретимся снова в лице министров иностранных дел и советников. Они будут говорить о том, как они могут улучшить условия безопасности, политические условия, гуманитарные условия", - сказал он.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

О чем не договорились:

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