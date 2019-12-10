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10.12.19 09:16

Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах в Нормандском формате предлагал создать подгруппу в рамках Минской Трехсторонней контактной группы по поэтапному возвращению Украиной контроля над границей и называет это одной из главных проблем из-за того, что в свое время подписали в Минске.

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Об этом он заявил на брифинге после саммита в Париже 9 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Есть пару идей. Я начал их обсуждать – я предложил создать Минскую подгруппу, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного возвращение контроля украинской границы. И я хотел бы, чтобы этот этап закончился до выборов (в ОРДЛО. - Ред.). У президента РФ позиция с Минском согласована. Я считаю, что это самая сложная ситуация и проигрыш для Украины в Минске... это граница", – заявил Зеленский.

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При этом президент добавил, что не видит проблем в формуле Штайнмайера, потому что ее не было в Минске, назвав это "компромиссом за компромисс".

В то же время, по словам Зеленского, в Путина "другое видение": "В каком-то смысле мы – заложники Минска. Я сказал, что мы на это не пойдем. Он сказал, что мы не видим другого выхода. Но мы начали об этом говорить. И сказали: Ну окей, давайте говорить".

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