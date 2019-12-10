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10.12.19 09:22

Нет условий для следующей встречи в "нормандском формате": домашнего задания не существует, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что выполнение договоренности о проведении следующей встречи в "Нормандском формате" через 4 месяца не предполагает определенных условий.

Нет условий для следующей встречи в "нормандском формате": домашнего задания не существует, - Зеленский

"Что касается будущих условий, нет никаких условий для будущей встречи. То есть настроение нашей сегодняшней встречи ... встреча была долгой, сложной... было больше положительное, это я правда хочу сказать. И поэтому через 4 месяца у нас есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результат того, что мы сделали", - сказал Зеленский на брифинге по результатам саммита в Париже в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Однако при этом он отметил, что никакого "домашнего задания не существует".

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