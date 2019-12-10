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10.12.19 09:32

Миссия ОБСЕ должна получить разрешение на ночное наблюдение на Донбассе, - Меркель

Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ближайшее время должен быть расширен, с разрешением на работу ночью.

Миссия ОБСЕ должна получить разрешение на ночное наблюдение на Донбассе, - Меркель

О такой договоренности заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита "нормандской четверки", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мандат ОБСЕ должен быть расширен, они должны наблюдать не только днем, но и ночью, а также 7 дней в неделю", - заявила она

Канцлер не уточнила, когда именно может быть принято такое решение.

Вместе с тем президент Зеленский подтвердил достижение такой договоренности.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

О чем не договорились:

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