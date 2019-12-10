Миссия ОБСЕ должна получить разрешение на ночное наблюдение на Донбассе, - Меркель

О такой договоренности заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита "нормандской четверки", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мандат ОБСЕ должен быть расширен, они должны наблюдать не только днем, но и ночью, а также 7 дней в неделю", - заявила она

Канцлер не уточнила, когда именно может быть принято такое решение.

Вместе с тем президент Зеленский подтвердил достижение такой договоренности.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

разведение войск в трех районах до марта 2020 года;

обмен пленных до конца 2019 год;

полное прекращение огня до конца 2019 год;

продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;

расширение мандата СММ ОБСЕ;

следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.

О чем не договорились: