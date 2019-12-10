Зеленский: Некоторые акции протеста в Украине могут давать дополнительные козыри и аргументы России на переговорах

Об этом сказал Зеленский на брифинге для украинских СМИ в ночь на вторник после нормандского саммита в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Например, сегодня (9 декабря. - Ред.), когда я говорил, что вы же видите, какой радикализм? У нас нормальные люди, все нормально. То есть это не аргумент уже. Никто никому ничем не угрожает", - сказал он.

Зеленский отметил, что российская сторона как раз приводит подобные аргументы на переговорах.

"Это очень непростой диалог с очень непростыми людьми. И мне кажется, что такие акции, хотя если хотят, то пусть собираются, но они только козырь и аргумент, и точно не для нас, которым пользовался президент Российской Федерации", - подчеркнул президент Украины.

Как известно, накануне нормандского саммита в Париже в Киеве прошел ряд акций против возможной "капитуляции" Зеленского и уступкой украинских интересов.

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