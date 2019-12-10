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10.12.19 10:02

Пока все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно, - Климкин

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает результаты "нормандских переговоров" настолько прогнозируемыми, что это вызывает тревогу.

климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что "пока все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно".

"Мы живем "сегодня", а в РФ стратегия не на один шаг", - написал он.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

О чем не договорились:

Пока все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно, - Климкин 01

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