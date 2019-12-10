Пока все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
Он отметил, что "пока все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно".
"Мы живем "сегодня", а в РФ стратегия не на один шаг", - написал он.
Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.
Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":
- разведение войск в трех районах до марта 2020 года;
- обмен пленных до конца 2019 год;
- полное прекращение огня до конца 2019 год;
- продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;
- расширение мандата СММ ОБСЕ;
- следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.
О чем не договорились:
- проведение местных выборов на Донбассе;
- восстановление Украиной контроля над границей;
- транзит газа.