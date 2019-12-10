Пока все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что "пока все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно".

"Мы живем "сегодня", а в РФ стратегия не на один шаг", - написал он.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

разведение войск в трех районах до марта 2020 года;

обмен пленных до конца 2019 год;

полное прекращение огня до конца 2019 год;

продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;

расширение мандата СММ ОБСЕ;

следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.

О чем не договорились: