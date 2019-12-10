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10.12.19 10:15

Сказал Путину, что в Украине не запрещено говорить на русском языке, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы хорошо говорят как на украинском, так на русском и английском языках.

Сказал Путину, что в Украине не запрещено говорить на русском языке, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом он сказал на брифинге по результатам саммита в Париже.

"У нас это все не запрещено, и я это говорил сегодня президенту РФ. И даже сегодня, говоря об этом, я могу продолжить на русском языке", – подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине "пользовалось равными правами".

Напомним, ранее министр образования Украины Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Вы знаете, что вопросы языка, образования очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как она делает".

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