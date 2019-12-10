Это бандитская среда, может произойти все, что угодно, - Путин об убийстве гражданина Грузии Хангошвили в Берлине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Он назвал убитого боевиком и убийцей, а также обвинил его в организации терактов в Москве.

"Этот человек был у нас в розыске, это боевик. Причем очень жесткий и кровавый человек - только в одной из "акций", в которой он принял участие, им были убиты 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро", - сказал Путин.

По словам Путина, российская сторона неоднократно просила о выдаче Хангошвили, но не нашла "взаимопонимание" с немецкими коллегами.

Президент России отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы. Он отметил, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".

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Напомним, гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в жертву, тот скончался на месте.

В декабре Генпрокуратура Германии, которая приняла на себя расследование дела, высказала предположение, что это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни.

Как выяснили расследователи, россиянин, арестованный в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, ранее служил в спецназе ФСБ "Вымпел" и участвовал как минимум еще в одном заказном убийстве - помимо убийства предпринимателя в Москве, о котором сообщалось ранее.

Издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщили, что установлена личность подозреваемого в убийстве в Берлине гражданина Грузии. Расследователи утверждают, что выстрел из пистолета с глушителем сделал российский гражданин Вадим Красиков 1965 года рождения.

4 декабря МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства РФ в Германии персонами нон-грата.

Генпрокуратура Германии, которая приняла на себя расследование дела о резонансном убийстве гражданина Грузии в Берлине, высказала предположение, что это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни

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